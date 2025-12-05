Россия и Индия начали обсуждать совместное производство самолета Ил-114

Уже подписан меморандум между индийской госкорпорацией Hindustan Aeronautics Limited и "Объединенной авиастроительной корпорацией" о совместном производстве этих самолетов, отметил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов

Самолет Ил-114-300 © Пресс-служба ГК "Ростех"/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия начали обсуждать совместное производство самолетов Superjet и Ил-114, сообщил "Известиям" глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Вы знаете, в гражданской сфере мы впервые сейчас, я говорю о Ростехе, участвуем в переговорах. Мы начали уже обсуждать тему совместного производства Superjet и Ил-114", - сказал он.

По словам Чемезова, уже подписан меморандум между индийской госкорпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и "Объединенной авиастроительной корпорацией" о совместном производстве этих самолетов.

Глава ОАК Вадим Бадеха ранее сообщил, что корпорация и индийская HAL работают над организацией производства в Индии самолета SSJ. Одной из целей является поставка производимых в Индии комплектующих в Россию, отмечал он.