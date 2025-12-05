Термальный комплекс открылся у подножия горнолыжного курорта в Оренбуржье

Губернатор региона Евгений Солнцев назвал объект еще одной точкой притяжения для жителей и туристов

ОРЕНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Термальный комплекс "Мандала долина счастья" открылся в Кувандыкском муниципальном округе Оренбургской области рядом с горнолыжным курортом. Губернатор региона Евгений Солнцев назвал объект еще одной точкой притяжения для жителей и туристов, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале главы округа Павла Пахомова.

"Это знаковое событие для нас. Это точка притяжения. Надеюсь, мы будем развивать дальше нашу горнолыжку", - сказал глава региона на церемонии открытия.

Солнцев поблагодарил предпринимателя Алексея Байду за реализованную инициативу и пригласил всех посетить новый комплекс.

По данным администрации Кувандыкского округа, инвестиционный проект термального комплекса был поддержан местными и региональными властями. Площадь объекта составляет 1 500 кв. м, он находится в пяти километрах от города. В термальном комплексе есть бассейн, русская баня, хамам, купель, вместимость спа - до 370 посетителей в день.