В РФ зафиксировали 50 тыс. преступлений с незаконным доступом к компьютерным данным

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 50 тыс. преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, зафиксировано в России в 2025 году. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"В текущем году зафиксировано более 50 тысяч преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации. Большинство из них связаны с распространением вредоносного программного обеспечения", - сообщили в управлении.

В МВД добавили, что злоумышленники используют десятки сценариев, маскируя вредоносные APK-файлы под обновления, служебные приложения, документы и сервисные инструменты. "Главная цель - убедить гражданина самостоятельно установить файл, открывающий доступ к телефону, переписке, СМС-кодам и банковским операциям", - подытожили в ведомстве.