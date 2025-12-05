РАПУ: РФ по итогам года будет на первом месте среди поставщиков удобрений в Индию

Российские компании с 2021 года нарастили поставки удобрений Индии в четыре раза, отметил глава ассоциации Андрей Гурьев

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия в 2025 году направит Индии 5-5,5 млн тонн удобрений и будет на первом месте среди поставщиков в доле импорта этого вида продукции страны, сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

По его словам, российские компании с 2021 года нарастили поставки удобрений Индии в четыре раза, а за девять месяцев 2025 года - на 40% к аналогичному периоду 2024 года.

"Поставки минеральных удобрений на рынок Индии увеличиваются. Я думаю, что к концу года смело можем говорить о том, что мы поставим в Индию более 5 [млн тонн], может, 5-5,5 млн тонн всех видов удобрений. И оставим за собой, безусловно, первое место среди импортеров минеральных удобрений в Индию", - отметил Гурьев. Он добавил, что РФ поставляет Индии в основном фосфорные удобрения.