РАПУ подтвердила прогноз по экспорту удобрений около 44 млн тонн по итогам года

Крупнейшими рынками являются Китай, Индия и Бразилия, отметил глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия в 2025 году экспортирует около 44 млн тонн удобрений, сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"В районе 44 млн тонн", - сказал он. Гурьев добавил, что крупнейшими рынками являются в том числе Китай, Индия и Бразилия.

Производители РФ с 2013 года увеличили экспорт удобрений на 60%, до 42 млн тонн в прошлом году. В 2024 году доля дружественных стран в российском экспорте удобрений достигла 76%, говорил ранее Гурьев.