Глава РАПУ ждет роста производства удобрений в России в 2026 году на 3-4%

По словам главы ассоциации Андрея Гурьева, курс рубля и процентные ставки давят на экспортеров

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Выпуск удобрений в России в следующем году может вырасти на 3-4% в случае сохранения компаниями планов по инвестициям, сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. По его словам, нынешние курс рубля и рыночная конъюнктура позволяют компаниям нормально работать и расширять поставки странам БРИКС.

"Мы стараемся вводить процента по 3-4 в среднем по отрасли, наверное, такую динамику можем увидеть, если все инвестиции будут введены", - сказал он.

По словам Гурьева, курс рубля и процентные ставки давят на экспортеров удобрений. "Тем не менее, те инвестпрограммы, которые не имеют долгосрочного характера, и те инвестпрограммы, которые уже приняты и в стадии работы и инвестиций, я уверен, что при этом курсе будут доделаны. Даже при этом курсе, в принципе, работать можно, и ценовая конъюнктура сегодня рыночная позволяет производителям осуществлять инвестиции и нормальную работу и расширять наше присутствие на рынках стран БРИКС", - отметил он.