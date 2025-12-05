Россия и Индия намерены сопрячь цифровые валюты

Страны договорились продолжать развивать системы двусторонних расчетов путем использования национальных валют для обслуживания торговли, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия продолжат работать над сопряжением своих платежных систем, платформ цифровых валют. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"Стороны договорились продолжать сообща развивать системы двусторонних расчетов путем использования национальных валют для бесперебойного обслуживания двусторонней торговли. Кроме того, стороны условились продолжать консультации по сопряжению национальных платежных систем и систем передачи финансовых сообщений, а также платформ цифровых валют центральных банков", - говорится в документе.