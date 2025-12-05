Экономист Свириденко оценил вероятность системного банковского кризиса в России

По словам исполнительного директора Института экономики роста им. П.А. Столыпина, большие прибыли и резервы банков защитят их от кризиса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Большие прибыли и резервы российских банков защищают их от системного кризиса. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко.

"Известия" в пятницу опубликовали исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в нем говорится о том, что до октября следующего года в России со средней вероятностью может возникнуть системный банковский кризис. Возможные причины кризиса - превышение доли проблемных активов в банковской системе порога в 10% с нынешних 7%, массовое снятие клиентами денег со счетов и вкладов и срочная реорганизация или национализация более десяти процентов финансовых организаций.

"Несомненно, операционные показатели банков вместе с экономической динамикой ухудшаются, - сказал Свириденко. - И ясно, что с высокой процентной ставкой и, одновременно, с сокращением спроса и объемов выпуска проблемных кредитов становится больше. С другой стороны, банки до сих пор имеют большие прибыли, достаточно много у них в резервах, а общий объем кредитования очень далек от того, что можно позволить при текущем денежном мультипликаторе. Поэтому вероятность непосредственно кризиса пока можно оценить как низкую".

Вместе с тем эксперт признал ценность исследования ЦМАКП. "На нее надо обратить внимание регуляторам, чтобы вероятность кризиса так и осталась низкой", - отметил он.