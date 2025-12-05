Инвестиции в экономику Самарской области выросли на 30 млрд рублей в 2025 году

В регионе реализовали около 25 инвестиционных проектов

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 5 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Самарской области растет, в 2025 году поступит более 600 млрд рублей, что на 30 млрд рублей выше показателей 2024 года. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе прямой линии.

"Объем инвестиций в экономику Самарской области не снизился, в этом году он на 30 млрд рублей выше, чем в прошлом. Это более 600 млрд рублей, хотя в начале декабря мы еще не понимаем окончательные цифры, называю уже подтвержденные данные", - заявил Федорищев.

Он подчеркнул, что в 2025 году реализовано около 25 инвестиционных проектов. В их числе открытие новых производств, например, литий-ионных аккумуляторов для беспилотников и ряда производств в Особой экономической зоне "Тольятти". Также он отметил запуск новой серии машин Лада "Искра" и логистического центра "Вайлдберрис". "Еще около 150 проектов в работе", - добавил губернатор.

Федорищев обратил внимание на то, что вслед за ростом производств с высокой добавленной стоимостью будут появляться новые высокооплачиваемые рабочие места. Средний рост зарплат в регионе к концу года прогнозируется на уровне 12%.

По информации Федорищева, почти все отрасли промышленности в регионе показывают рост. Наибольший рост в химической промышленности - 6,7% за 10 месяцев. В частности, этому способствует увеличение производства удобрений и лекарств. Единственная отрасль, которая продолжит показывать отрицательную динамику - автомобилестроение, что обусловлено экономической ситуацией, подчеркнул Федорищев. Он добавил, что власти принимают меры для поддержки трудового коллектива "Автоваза".

"Самарская область на втором месте в ПФО по отгрузке промышленной продукции, в десятке регионов страны по этому производству. И есть уверенность, что промышленное производство и дальше будет обеспечивать экономический рост", - заключил Федорищев.