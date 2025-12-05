Минцифры вновь обновило белый список онлайн-сервисов

Туда включили новые СМИ - ТАСС и "Известия"

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство цифрового развития сообщило об очередном обновлении списка онлайн-сервисов, доступных во время ограничений по соображениям безопасности.

Туда включены новые СМИ - ТАСС, "Известия". Также добавлены ресурсы ЦБ, операторов "Сбермобайл", "Т-Мобайл" и "Эр-телеком", платформы "Россия - страна возможностей", сервиса "Домклик", онлайн-кинотеатра Окко и других, отмечается в сообщении министерства в мессендежере Max.

Помимо этого, список пополнился социально значимыми сервисами некоторых регионов, а также сайтами администраций нескольких субъектов РФ.