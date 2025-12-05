В Москве наградили лауреатов инвестиционной премии "Ведомости Импульс"

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что премия выполняет важную функцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. В Москве прошла церемония вручения III ежегодной премии "Ведомости Импульс". На мероприятие выступил вице-премьер РФ Александр Новак.

Заместитель председателя правительства подчеркнул, что инвестиции являются одним из ключевых драйверов развития страны: за четыре года их объем вырос на 37%, а темпы роста экономики за последние два года составили 8,4%, что стало самым высоким показателем за последнее десятилетие.

Новак отметил, что премия выполняет важную функцию, не только выделяя лучшие инвестиционные практики, но и популяризируя их, что способствует распространению успешных решений в регионах, внедрению передовых технологий и созданию условий для экономического роста.

"Номинации премии "Импульс" охватывают ключевые сферы экономического развития России: здравоохранение, образование, городская среда, инфраструктура, технологическое лидерство, развитие Арктики и Дальнего Востока - то есть те национальные цели и задачи, которые поставил президент в качестве вектора развития государства на ближайшее будущее. И мы видим, что, несмотря на все трудности и вызовы, благодаря совместной работе Правительства, местных органов власти, бизнеса, инвесторов российская экономика продолжает развиваться, демонстрирует гибкость и устойчивость", - добавил вице-премьер.

В 2025 году премия проводится в третий раз. Организаторы усовершенствовали методику оценки, повысив роль автоматизированной оценки, предусмотрев сопоставимую линейку критериев для различных отраслей, а также увеличив внимание к подтверждающим документам заявителей. Был обновлен состав номинаций. Всего рассмотрено более 90 проектов, из которых 29 проектов вошло в шорт-лист, 8 проектов были признаны победителями.

О проектах

В категории "Развитие Арктики и Дальнего Востока" отмечен экологический проект по утилизации сернистого газа, реализуемый ПАО "ГМК "Норильский никель". В номинации "Образование XXI века" победу одержал межуниверситетский кампус мирового уровня, построенный в Челябинской области ООО "Челябинская концессионная компания". В области здравоохранения ("Здоровье нации") отмечена локализация производства онкопрепарата Арейма, осуществляемая ООО "НПО Петровакс Фарм". В номинации "Качественная городская среда" награжден проект по созданию и эксплуатации комплекса наземного электрического транспорта в Нижнем Новгороде, реализованный АО "Корпорация развития Нижегородской области". Лауреатом в категории "Инфраструктурный каркас страны" стал проект строительства широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге (2-4 этапы), выполненный ООО "Широтная магистраль северной столицы". В сфере технологического развития ("Технологическое лидерство") отмечена цифровая фабрика металлургического холдинга ПАО "ГМК "Норильский никель". В номинации "Флагман импортозамещения" признание получил проект по созданию многофункционального фармацевтического производства для выпуска приоритетных импортозамещающих лекарственных средств, реализованный ООО "Велфарм - М". В категории "Эффективные финансовые инструменты" награду получил проект по модернизации и организации серийного производства пассажирских лифтов нового поколения в рамках офсетного контракта, осуществленный ООО "Региональное управление КМЗ".

О премии

Цель премии "Ведомости импульс" - стимулировать инвестиционную активность, поощрять проекты, формирующие отраслевые тренды, и создавать площадку для обмена опытом между ключевыми игроками рынка. ТАСС - генеральный информационный партнер премии.