ЦРПТ: первый эксперимент по маркировке пиротехники в Китае завершился успешно

В ходе двухдневного эксперимента было промаркировано и введено в оборот более 700 единиц продукции

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") совместно с российским импортером провел первый эксперимент по маркировке фейерверков на производстве в провинции Хунань. Тестирование подтвердило техническую готовность системы к работе с данной категорией товаров, сообщила пресс-служба ЦРПТ.

"Пиротехника - одна из 16 категорий, включенных в добровольные и бесплатные эксперименты. Первый успешный тест в Китае доказывает эффективную работу с системой как в части производства, так и импорта. При этом отмечу, что некоторые импортеры также проводят и самостоятельную работу по маркировке продукции на производственных площадках в КНР, что мы, в том числе, видим в системе "Честный знак", - рассказал руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян.

Отмечается, что в ходе двухдневного эксперимента промаркировано и введено в оборот более 700 единиц продукции - батарей салютов при помощи решения компании-партнера "Юнимерч". В ЦРПТ пояснили, что коды Data Matrix наносились методом ручного этикетирования с использованием полуавтоматической предагрегации, что позволило сохранить производительность линии без каких-либо замедлений. "Все этапы - от сериализации до агрегации в транспортные упаковки - прошли без сбоев. В ближайшее время запланировано тестирование вывода товара из оборота на кассе", - сообщили в пресс-службе.

Участие в эксперименте помогло адаптировать бизнес процессы по работе с системой маркировки, пояснил импортер, индивидуальный предприниматель Максим Калитов. "Уверены, что наш опыт станет стимулом для активной подготовки отрасли к новым этапам маркировки", - приводит ЦРПТ его слова.