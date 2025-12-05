Под Калугой выпустят противоопухолевые лекарства по индийским технологиям

Совместная работа с Индией идет и над выстраиванием новых эффективных международных транспортных логистических маршрутов, отметил президент РФ Владимир Путин

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Крупный российско-индийский фармацевтический завод, где будут выпускать высококачественные противоопухолевые лекарства на основе передовых технологий, появится в Калужской области. О достигнутой договоренности сообщил президент РФ Владимир Путин.

"В соответствии с подписанным в рамках визита коммерческим соглашением в Калужской области будет построен крупный российско-индийский фармацевтический завод, начнется производство высококачественных противоопухолевых лекарственных средств по передовым индийским технологиям. В свою очередь компании из России наладят выпуск промышленной продукции в рамках программы "Делай в Индии", которая является знаковым проектом господина премьер-министра [Индии Нарендры] Моди", - сказал Путин по итогам переговоров с Моди.

Президент РФ добавил, что Москва и Нью-Дели накопили совместный позитивный опыт во множестве секторов экономики. Есть совместные инициативы в промышленности, машиностроении, цифровых технологиях, освоении космоса и прочих наукоемких отраслях.

"Перспективы укрепления взаимодействия российских и индийских предпринимателей и деловых кругов предметно обсуждаются на проходящем в эти дни в Нью-Дели бизнес-форуме. В его пленарном заседании мы с господином премьер-министром [Индии] поучаствуем сегодня", - отметил Путин.

Он указал, что совместная работа с индийскими партнерами идет и над выстраиванием новых эффективных международных транспортных логистических маршрутов. В их числе проект по созданию коридора Север - Юг от России и Белоруссии до Индийского океана. "Большие возможности для двусторонней торговли появляются в связи с расширением инфраструктуры трансарктического транспортного коридора, включая его главную артерию - Северный морской путь", - напомнил президент РФ.