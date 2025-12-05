Курс доллара на Forex опускался ниже 75 рублей впервые с 11 мая 2023 года

По данным на 13:04 мск, показатель падал на 3,15%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на Forex опускался ниже 75 рублей впервые с 11 мая 2023 года, следует из данных ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

По данным на 13:04 мск, курс доллара снижался на 3,15% - до 74,7655 рубля.

К 13:26 мск курс доллара на Forex замедлил снижение и находился на уровне 75,6229 рубля. В это же время курс доллара на российском межбанковском рынке терял 0,3%, опускаясь до 75,775 рубля.