ВЭБ.РФ направил 613 млн рублей на создание межвузовского кампуса в Архангельске

Всего корпорация предоставит 8 млрд рублей на срок до 15 лет

АРХАНГЕЛЬСК, 5 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ направил первые средства на создание межвузовского кампуса "Арктическая звезда" в Архангельске, сообщает пресс-служба корпорации. Это 613 млн рублей.

"ВЭБ.РФ направил первые средства в размере 613 млн рублей на создание межвузовского кампуса "Арктическая звезда" в Архангельске. В рамках проекта будет создан современный многофункциональный научно-образовательный центр, который будет готовить кадры, в том числе для решения стратегических задач освоения Арктики", - указано в сообщении.

Всего ВЭБ.РФ предоставит 8 млрд рублей на срок до 15 лет. Кредитное соглашение между ВЭБ.РФ и ООО "Арктическая звезда" было подписано в апреле 2025 года. "Начало финансирования ВЭБ.РФ проекта позволит перейти к активной фазе строительства с целью ввода в эксплуатацию предусмотренных концессионным соглашением объектов образовательной инфраструктуры в установленные сроки. Создание современных университетских кампусов относится к приоритетным направлением инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ. В настоящее время у ВЭБ.РФ в работе восемь проектов по созданию кампусов общей стоимостью более 300 млрд рублей", - отметил управляющий директор ВЭБ.РФ Николай Борисенко.

Стратегический объект для развития Арктики

Средства выделяются на создание современных жилых корпусов для студентов и преподавателей, а также необходимой учебной и спортивной инфраструктуры. Общая стоимость проекта составляет 40,7 млрд рублей. По словам первого заместителя губернатора, председателя правительства Архангельской области Алексея Алсуфьева, проектирование кампуса уже завершено, начались строительные работы, совместно с ключевыми вузами ведется работа над программно-продуктовой линейкой. "На стройплощадке активно ведутся работы, применяемые технологические решения задают новый стандарт качества для объектов подобного масштаба и сложности - при укреплении грунта используется передовая технология по двухкомпонентной цементации. Кампус "Арктическая звезда" в Архангельске возводим по нацпроекту "Молодежь и дети", для региона это один из стратегически важных научно-образовательных объектов, появление которого ознаменует новый этап развития науки на Русском Севере, откроет широкие возможности для научных исследований, внедрения технологий, подготовки нового поколения ученых и инженеров", - сказал Алсуфьев.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в начале 2029 года. "Кампус в Архангельске действительно является уникальным объектом с точки зрения применяемых технологий строительства, в частности, технологии струйной цементации. К проекту привлечены лучшие специалисты в данной отрасли, на постоянной основе ведется сопровождение со стороны проектной организации. Важно, что перед первой выборкой проведен финансово-технический аудит проекта независимым консультантом банка, который подтвердил, что финансово и технически модель кампуса сложена правильно. Выдаваемые сегодня кредитные средства позволят увеличить темпы проектировщиков по выпуску рабочей документации, синхронизировать графики поставок материалов и увеличить темпы строительства без потери качества", - пояснил генеральный директор ООО "Эталонные концессии" - управляющей компании концессионера Алан Бугулов.

По проекту создания кампуса в Архангельске ВЭБ.РФ в роли агента правительства РФ осуществляет экономическую экспертизу финансовой модели проекта и юридическую экспертизу концессионного соглашения.