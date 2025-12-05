СТЦ: продажа торгцентра "Авиапарк" в Москве затянулась из-за высокого чека

По словам вице-президента Союза торговых центров России Павла Люлина, ТРЦ может заинтересовать крупнейших владельцев активов, у которых есть капитал и управленческая экспертиза

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Продажа торгово-развлекательного центра "Авиапарк" на Ходынском поле в Москве затянулась из-за высокого чека и ограниченного числа потенциальных покупателей. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) России Павел Люлин.

"Объект выставлен на продажу, ориентир собственника - 100-120 млрд рублей, но обязывающих договоров с покупателем нет. Реалистичный диапазон скорее 80-90 млрд, поэтому продажа затягивается, так как актив трофейный, чек высокий, круг инвесторов ограничен. При обозначенных 100+ млрд рублей окупаемость получается на грани того, что рынок готов принимать. Поэтому число реальных покупателей сокращается до нескольких игроков", - сказал собеседник агентства.

По словам Люлина, ТРЦ может заинтересовать крупнейших владельцев активов, у которых есть капитал и управленческая экспертиза. "Это могут быть покупатели масштаба "Киевская площадь" и TPS Real Estate - у них портфели крупных ТРЦ, история сделок такого уровня. Также интерес могут проявлять отдельные фонды, инвесторы, но пока подтверждений нет", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, собственники "Авиапарка" продают объект за 100-120 млрд рублей, для чего привлекли компанию Astoria Capital, созданную выходцами из Сбербанка. Отмечалось, что примерно половина заявленной суммы продажи - долговые обязательства. В предыдущие годы собственники уже пытались продать часть комплекса, но сделка не состоялась.

ТРК "Авиапарк" площадью 400 тыс. кв. м открылся в Москве в 2014 году. Объект позиционируется как крупнейший в Европе. Одна из достопримечательностей центра - гигантский цилиндрический аквариум, проходящий через несколько этажей и занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий в мире.