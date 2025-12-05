Лихачев: Россия и Индия будут развивать сотрудничество в рамках Севморпути

Кроме того, по словам главы "Росатома", Москва и Нью-Дели имеют договоренности о расширении сотрудничества в атомной сфере в рамках малых мощностей

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Москва и Нью-Дели договорились развивать сотрудничество в рамках Северного морского пути (СМП), что позволит реализовать потенциал в объемах порядка 5 млн тонн в перевозке грузов в обе стороны. В числе договоренностей - и расширение области сотрудничества в атомной энергетике на малых мощностях, рассказал глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в комментарии "Известиям".

"Мы договорились о более качественном сотрудничестве на СМП. Вот здесь получается, что от атомной энергетики мы расширяем сотрудничество в сторону Северного морского пути и видим потенциал до 5 млн тонн минимум в перевозке грузов из российских портов и обратно в Индию, - отметил он. - Этот транзит, который сейчас идет через Суэцкий канал, вполне себе может быть использован индийцами именно в рамках Северного морского пути".

Кроме того, по словам Лихачева, Москва и Нью-Дели имеют договоренности о расширении сотрудничества в атомной сфере в рамках малых мощностей, в том числе плавучих АЭС, а также о привлечении индийских партнеров к созданию атомной энергетики четвертого поколения. Особенно индийских партнеров интересует вариант плавучей атомной электростанции, обратил внимание глава госкорпорации. "Создана специальная рабочая группа между министерством портов и морской политики Индии и госкорпорацией "Росатом", она, собственно, обговаривает все эти вопросы", - заключил Лихачев.