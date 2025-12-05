"Уралхим" и индийские компании могут построить завод карбамида в России

Предполагаемая мощность завода составит порядка 1,8-2 млн тонн продукции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Уралхим" и индийские Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, National Fertilizers Limited и Indian Potash Limited подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания совместного предприятия (СП) для строительства завода по производству карбамида в России, сообщил "Уралхим". Торжественная церемония подписания состоялась в Нью-Дели.

Предполагаемая мощность завода составит порядка 1,8-2 млн тонн продукции. Основой для СП являются поставки аммиака АО "Тольяттиазот" и финансирование проекта индийскими компаниями до начала коммерческой эксплуатации, отмечает компания.

"В настоящее время технические и коммерческие параметры СП находятся на стадии детального анализа. Стороны также прорабатывают корпоративную структуру и подходы к управлению совместным предприятием", - отмечает "Уралхим".

"Стороны приветствовали шаги по обеспечению долгосрочных поставок удобрений в Индию и обсудили возможное создание совместных предприятий в этой сфере", - говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Совокупные производственные мощности группы "Уралхим" составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов - "ОХК "Уралхим", "Уралкалий" и "Тольяттиазот".