Reuters: SAAB и Airbus намерены разрабатывать технологии для ударных БПЛА

По словам генерального директора SААВ Микаэля Юханссона, у компаний уже сложились хорошие отношения благодаря работе по системе радиоэлектронной борьбы Arexis

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Шведский военно-промышленный концерн SААВ и европейский концерн Airbus рассматривают возможность сотрудничества в разработке технологий для ударных беспилотников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей обеих компаний.

По их информации, речь идет об ударных беспилотниках, которые будет действовать в связке с истребителями Gripen и Eurofighter Typhoon. Успех подобного предприятия, по оценке источников в отрасли, может стать катализатором для более широкого сотрудничества в области авиации.

По словам генерального директора SААВ Микаэля Юханссона, у компаний уже сложились хорошие отношения благодаря работе по системе радиоэлектронной борьбы Arexis, которой оснащены немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Стороны обсуждали возможности в области БПЛА для повышения потенциала истребителей.

Глава концерна Airbus Гийом Фори подчеркнул прочные связи компаний в области электроники и ракет. По его оценке, существуют "хорошие перспективы продолжения совместной работы в области беспилотников".