Песков: Россия и Индия не допускают вмешательства в свои торговые отношения

По словам пресс-секретаря президента РФ, Индия - суверенная страна, которая проводит суверенную внешнюю политику

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Егор Алеев/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия - суверенные страны, которые осуществляют торгово-экономическое сотрудничество, не допуская вмешательство других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе на английском языке с RT.

Отвечая на вопрос RT о том, насколько РФ и Индия близки к достижению полной свободы от влияния третьих стран на свои торговые отношения, Песков отметил: "Совсем близки, совсем близки".

"Мы считаем, что в нашем мире, переживающем очень глубокий процесс трансформации из однополярного мира в многополярный, суверенитет - один из основных принципов взаимопонимания, - продолжил представитель Кремля. - Мы - две суверенные страны, и мы осуществляем наше торгово-экономическое сотрудничество таким образом, чтобы не допустить вмешательства других стран".

По словам Пескова, Индия - очень суверенная страна, она проводит очень суверенную внешнюю политику. "И мы этим восхищаемся. Индия отстаивает свои национальные интересы и делает все необходимое для их обеспечения. И в этом мы похожи", - резюмировал он.