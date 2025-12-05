Российские разработки могут применить при реализации проектов ВСМ в Узбекистане

Речь идет о методах и технологиях ГК "Нацпроектстрой", которые используются для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Технологии и методы ГК "Нацпроектстрой" для строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург могут быть применены при реализации проектов ВСМ на территории Узбекистана, говорится в сообщении ГК "Нацпроектстрой".

Делегация "Нацпроектстроя" во главе с гендиректором Алексеем Крапивиным приняла участие в работе межправительственной российско-узбекской комиссии. В рамках МПК представители российского бизнеса и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретились с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

На встрече Крапивин представил опыт строительства первой российской ВСМ. "Разработанные холдингом уникальные технологии и методы могут быть применены при реализации проектов ВСМ на территории Узбекистана", - отмечается в сообщении.

Замгендиректора по коммерции ГК "Нацпроектстрой" Дмитрий Болотский отметил, что локализация производства систем управления движением поездов в сотрудничестве с узбекскими партнерами уже превышает 60%. Планируется расширение продуктовой линейки и запуск производства печатных плат на площадке, открытой в августе 2025 года в технопарке "Чирчик".

"При участии холдинга более 560 км железнодорожных линий и объекты Ташкентского метрополитена оборудованы цифровой железнодорожной автоматикой", - добавили в компании.