В Норильске планируют запустить комплекс по производству щебня

Объем инвестиций оценивается в 500 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Комплекс по производству щебня планируют запустить в Норильске на севере Красноярского края, где реализуется масштабный проект по реновации города. Объем инвестиций в создании комплекса оценивается в 500 млн рублей, говорится в сообщении Корпорации развития Енисейской Сибири.

Комплексный план социально-экономического развития (реновации) Норильска до 2035 года предполагает 120,1 млрд рублей вложений, из них 24 млрд рублей - средства федерального бюджета, 14,8 млрд - средства консолидированного бюджета Красноярского края, 81,3 млрд - средства "Норникеля". Эти финансовые ресурсы направляются на строительство нового жилья и социальных объектов в городе, а также на обновление городской инфраструктуры.

"Строительная компания "Арктик инжиниринг" в 2027 году планирует приступить к производству щебня различных фракций в Норильске. Статус резидента Арктической зоны РФ организация получила при содействии Корпорации развития Енисейской Сибири и Агентства развития Норильска. Предполагаемый объем инвестиций составляет 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

В рамках проекта на площади 30 тыс. кв. м будет установлен дробильно-сортировочный комплекс. Здесь будут перерабатывать базальтовую руду месторождения "Гора Двугорбая" с последующим производством щебня. Также будет создана необходимая инфраструктура - трансформаторная подстанция, вагон-дома для сотрудников, помещения для хранения спецтехники. "В Норильске активно реализуют комплексный план развития города до 2035 года. Поэтому проекты, направленные на создание производств строительных материалов, являются очень актуальными. Предприятие по доступным ценам будет поставлять на внутренний рынок качественный щебень, соответствующий требованиям ГОСТ. Это поможет снизить издержки строительных компаний региона и повысить качество их работ", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании "Арктик инжиниринг" Виктора Рябухина.

Комплексный инвестпроект "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею его создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле того же года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек.