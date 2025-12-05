В развитие автокластера в ОЭЗ Петербурга инвестируют 55 млрд рублей

Также предусмотрено строительство научно-исследовательского центра в сфере автомобилестроения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в развитие автокластера в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" составят порядка 55 млрд рублей, сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"Параметры инвестиционного проекта в рамках полученного нами в том числе и казначейского инфраструктурного кредита выглядят как 55 млрд рублей и почти 2 тыс. рабочих мест", - рассказал он.

Также предусмотрено строительство научно-исследовательского центра в сфере автомобилестроения. Площадь нового инновационного центра составит 18 тыс. кв. м. Работы по инженерным изысканиям уже начались. Научно-исследовательский центр станет частью автомобильного кластера Петербурга.

Реализация этого проекта позволит создать в Петербурге более 2,2 тыс. рабочих мест, а объем бюджетных отчислений, по предварительным расчетам, превысит сумму в 14 млрд рублей за 15 лет.

Новый научно-исследовательский центр в Шушарах будет технологически связан с петербургским автозаводом с высокой локализацией отечественной сборки автомобилей. Запуск автозавода планируется в рамках специального инвестиционного контракта. На новой площадке будут проводиться исследовательские работы, а также разрабатываться инновационные технологии с последующим трансфером на производство.