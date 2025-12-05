РФ и Индия рассматривают локализацию производства российских БПЛА

У Нью-Дели есть большой интерес к "Ланцетам", отметил глава Ростеха Сергей Чемезов

Редакция сайта ТАСС

Глава Ростеха Сергей Чемезов © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия обсуждают вопрос возможной локализации производства российских беспилотников, в том числе "Ланцетов". Об этом в комментарии Первому каналу сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Интерес у них (у Индии - прим. ТАСС) к "Ланцетам", вообще ко всем [российским] беспилотникам, большой. И они готовы, в том числе, их производить. <…> Сейчас мы обсуждаем возможность локализации на территории Индии, на индийских предприятиях", - сказал он.