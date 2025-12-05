Аграрии Краснодарского края получат 250 млн рублей на возмещение семенных затрат

Помощь предполагает выплату по 3 тыс. рублей на га

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края выделят 250 млн рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей в части компенсации затрат на приобретение семян. Об этом во время прямой линии с губернатором региона сообщил курирующий агропромышленный комплекс замглавы края Андрей Коробка.

"Более миллиона га у нас пострадало от засухи [в 2025 году]. Суммы для поддержки - высокие. По окончании осенне-полевых работ готовы на весенней сессии [законодательного собрания Краснодарского края] ввести компенсацию затрат на семена для жителей региона. Хотелось бы помочь по всем направлениям, но реально можем помочь компенсировать часть денег, затраченных на семена - больше 250 млн рублей", - отметил Коробка.

По словам вице-губернатора, помощь предполагает выплату по 3 тыс. рублей на га. В общей сложности поддержку смогут получить владельцы порядка 1 млн га посевных площадей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил надежду, что 2026 год будет урожайным. "Год, предварительно, должен быть благополучен, посмотрим, насколько сможем оказать комплексную поддержку, а фермер самостоятельно будет решать, на что он направит [полученные средства] - на удобрения, на семена", - уточнил губернатор.

В 2025 году аграрии Краснодарского края в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной засухой, собрали урожай в 9,3 млн тонн зерна, среди которых более 7,8 млн тонн пшеницы. Засуха привела к снижению почти на 20% урожая зерна. Краевой режим чрезвычайной ситуации был введен в девяти районах для поддержки сельхозпроизводителей. Предварительный ущерб был оценен в 1,5 млрд рублей.