Балицкий предложил инвестировать в завод по производству "Запорожцев"

Глава Запорожской области отметил, что в регионе достаточно большое количество предприятий ждут инвесторов

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Запорожской области предлагают инвестировать в завод, на котором ранее производились автомобили "Запорожец". Об этом на форуме "Мы вместе - 2025" сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Очень крупный завод, который у нас сегодня предлагается инвесторам в сфере машиностроения, этот моторный завод на 2 тыс. человек. Этот завод выпускал полностью "Запорожец" только без кузовщины. Кузовщину делали в Запорожье, на "Коммунаре". Также этот завод выпускал автомобиль "Таврия", потом Lanos и так далее. Завод этот сегодня стоит, он со всем оборудованием, после корейской реновации он также готов принять предпринимателей, которые хотят туда зайти", - сказал Балицкий ТАСС.

Глава региона отметил, что в области достаточно большое количество предприятий, которые ждут инвесторов.

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф".

