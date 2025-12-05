Балицкий предложил инвестировать в завод по производству "Запорожцев"
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Запорожской области предлагают инвестировать в завод, на котором ранее производились автомобили "Запорожец". Об этом на форуме "Мы вместе - 2025" сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Очень крупный завод, который у нас сегодня предлагается инвесторам в сфере машиностроения, этот моторный завод на 2 тыс. человек. Этот завод выпускал полностью "Запорожец" только без кузовщины. Кузовщину делали в Запорожье, на "Коммунаре". Также этот завод выпускал автомобиль "Таврия", потом Lanos и так далее. Завод этот сегодня стоит, он со всем оборудованием, после корейской реновации он также готов принять предпринимателей, которые хотят туда зайти", - сказал Балицкий ТАСС.
Глава региона отметил, что в области достаточно большое количество предприятий, которые ждут инвесторов.
Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф".
