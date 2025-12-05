Лихачев: Россия и Индия обсуждают локализацию производства топлива для АЭС

Глава госкорпорации также указал, что Росатом согласовал с Индией меморандум о строительстве новых атомных энергоблоков, о расширении повестки дня на малую мощность, о привлечении индийских партнеров к четвертому поколению

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Росатом обсуждает с индийскими партнерами возможность того, чтобы локализовать на территории Индии производство топлива для АЭС. Это отметил глава госкорпорации Алексей Лихачев в комментарии Первому каналу.

"Наша цель - как раз не поставить в зависимость, а максимально локализовать здесь (на территории Индии - прим. ТАСС), в том числе производство топлива. Об этом разговор идет", - сказал он.

Лихачев также указал, что Росатом согласовал с Индией "меморандум о строительстве новых атомных энергоблоков, о расширении повестки дня на малую мощность, о привлечении индийских партнеров к четвертому поколению, о локализации целого ряда компетенций [в области] топливного цикла".