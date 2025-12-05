Депутат Боярский призвал осторожно подходить к регулированию ИИ

По мнению парламентария, это рискованная задача

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Разработка регулирования в сфере искусственного интеллекта (ИИ) - рискованная задача, в ходе ее решения надо "постараться убить двух зайцев". Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский на форуме "Большие решения малой Родины", отметив, что Россия пока не готова к регулированию этой сферы.

"Мы пока что не готовы к регулированию этой сферы, потому что много противоречий, - сказал депутат. - Это задача многослойная и очень рискованная, потому что нам нужно постараться убить двух зайцев. Нам нужно подумать о вопросах этики и безопасности, но одновременно не проиграть гонку за развитие этих технологий".

Боярский обратил внимание, что высокие технологий развиваются "очень высокими темпами". "У них там срок планирования задач - три недели. <…> Та технология, которая применялась, через три недели становится не самой свежей, не самой актуальной", - объяснил он.