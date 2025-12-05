Средняя ставка по накопительным счетам в банках в ноябре выросла на 0,06 п.п.

Показатель составил 15,97% годовых

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Средняя ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках по объему средств населения выросла в ноябре на 0,06 процентного пункта (п.п.) и составила 15,97% годовых. При этом максимальная ставка среди предложений в этих банках по накопительным счетам составляет 18,5% (месяцем ранее - 18%), сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг", максимальные ставки по накопительным счетам за прошедший месяц выросли в четырех банках из топ-20 (диапазон роста составил 0,5-2 п.п. в зависимости от банка), еще четыре банка - их снизили (диапазон снижения составил - 0,4-1 п.п.). В остальных банках ставки остались на прежнем уровне.

Индекс накопительных счетов "Финуслуг" был запущен в 2025 году. В расчете используются максимальные ставки, включающий надбавки, если такие условия являются общедоступными и не предполагают ограничений по категории клиента или выполнению специальных требований.