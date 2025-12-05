В Югре могут расширить права муниципалитетов в регулировании налогообложения МСП

Губернатор региона Руслан Кухарук отметил, что также необходимо доработать механизм функционирования единого налогового счета

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Права муниципальных образований в регулировании налогообложения малого бизнеса необходимо расширить. Об этом говорится в презентации сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), губернатора Югры Руслана Кухарука.

"Расширить права муниципальных образований в регулировании налогообложения малого бизнеса", - говорится в презентации, представленной на форуме-выставке муниципальных практик "Большие решения малой родины".

Так, необходимо предусмотреть право муниципалитетов с учетом мнения совета муниципальных образований субъекта РФ устанавливать дифференцированную стоимость патента в разных населенных пунктах в пределах одного муниципалитета.

Кроме того, Кухарук предложил обеспечить идентификацию самозанятых по муниципальным образованиям в целях предоставления регионам возможности передавать поступления от налога на профессиональный доход в местные бюджеты. Также, по его мнению, необходимо доработать механизм функционирования единого налогового счета с целью обеспечения более ритмичного поступления налоговых платежей в местные бюджеты.

"[Необходимо] расширить в Бюджетном кодексе РФ перечень налоговых платежей, которые могут передаваться с регионального на местный уровень", - говорится в презентации.