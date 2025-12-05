Путин словами песни Высоцкого о йогах описал экономику Индии

Возможности Индии как партнера поменялись, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Экономика Индии выросла, и теперь там, как в песне советского певца, поэта и актера Владимира Высоцкого, йоги не голодают, а "все едят и целый год пьют". Такое сравнение привел президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска вещания телеканала RT India.

"Со времен Раджа Капура (индийский режиссер, продюсер, актер театра и кино - прим. ТАСС) прошло много времени. Индия капитальным образом изменилась. Я припомнил сейчас слова из песни Владимира Высоцкого про Раджа Капуру, но там есть и другие слова: раньше йог мог, ничего не бравши в рот, год, а теперь они рекорд бьют, все едят и целый год пьют. И вы знаете, это вроде шутка, а на самом деле здесь очень много от правды. Почему? Потому что экономика Индии изменилась, возможности Индии как партнера поменялись", - сказал российский лидер.

При этом дружба и взаимный интерес к развитию российско-индийского взаимодействия остались. Путин выразил уверенность в том, что запустивший сегодня вещание телеканал RT в Индии сделает "свое дело в развитии этих многоплановых, многолетних отношений, которые складывались в течение многих-многих десятилетий".