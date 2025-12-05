В Башкирии объем онлайн-продаж вырос до 30 млрд рублей в 2025 году

УФА, 5 декабря. /ТАСС/. Объем электронной торговли в Башкирии за последние пять лет вырос в 12 раз. В 2025 году объем онлайн-продаж увеличился в 1,5 раза, до 30 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Международной недели бизнеса в Уфе по итогам выступления премьер-министра Башкирии Андрея Назарова на пленарном заседании "Стратегия сотрудничества в эпоху глобальных вызовов".

"За пять лет в Башкортостане оборот электронной торговли увеличился более чем в 12 раз. В 2025 году объем онлайн-продаж вырос в 1,5 раза и превысил 30 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Развитие инструментов электронной торговли и создание новых инструментов для инвестиционных проектов является необходимым условием для развития внешнеторговых связей, подчеркнул Назаров. По его словам, в первую десятку стран-контрагентов Башкирии сегодня входят Китай, Турция, Казахстан, Индия, Иран, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Ливия, Киргизия. На их долю приходится три четверти внешнеторгового оборота республики.

"Санкционные ограничения порождают риски, связанные с технологическими разрывами и зависимостью от критического импорта. Преодоление системных вызовов требует согласованных стратегий сотрудничества", - сказал Назаров.

Среди них премьер-министр региона, в частности, назвал создание промышленной инфраструктуры для развития международной кооперации. "Ярким примером здесь являются проекты башкортостанско-узбекских технопарков. Республика активно участвует и в проекте создания Российско-Таджикистанского индустриального парка в Душанбе", - говорится в сообщении.

Еще одним пунктом является диверсификация партнерства и освоение новых рынков незападных стран, отметил Назаров. Представители Башкирии уже работают при торговых представительствах России в шести странах, в планах также охватить Вьетнам и Киргизию.