Объем ФНБ на 1 декабря составил 13,3 трлн рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 декабря 2025 года составил 13,3 трлн рублей, или 6,1% от прогнозируемого на 2025 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России.

Объем ФНБ эквивалентен $169,5 млрд. На 1 ноября объем ФНБ составлял 13,2 трлн рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 декабря равнялся 4,115 трлн рублей (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), что эквивалентно $52,6 млрд. Объем ликвидных активов фонда на 1 ноября составлял 4,158 трлн рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах, с 15 декабря 2024 года по 30 ноября 2025 года составила $89 млн (эквивалент 6,96 млрд рублей).

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 30 ноября 2025 года в совокупности составили минус 182,4 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено 209,2 млрд китайских юаней, 173,04 тонн золота в обезличенной форме, 1,7 млрд рублей.