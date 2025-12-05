Григоренко обсудил партнерство в сфере ИИ с министром ОАЭ

Стороны обменялись опытом по разработке и внедрению ИИ-решений

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко обсудил развитие партнерства РФ и ОАЭ в области ИИ на встрече с госминистром арабской страны по делам ИИ, цифровой экономики и приложений для удаленной работы Омаром бен Султаном аль-Уламой. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

"Стороны обменялись опытом по разработке и внедрению ИИ-решений, а также обсудили подходы к развитию технологии и общие вызовы", - говорится в сообщении. Встреча прошла в Дубае.

Сам Григоренко отметил, что у РФ и ОАЭ много направлений для укрепления сотрудничества, в число которых входит и обмен опытом по внедрению ИИ. Омар бен Султан аль-Улама заявил, что в части внедрения и применения ИИ на практике "Россия шагнула дальше Европы и США".

Во время встречи стороны отметили, что страны в вопросе внедрения ИИ ориентируются преимущественно на экономическую эффективность и анализ конкретных метрик.

Помимо этого, стороны согласились, что наиболее актуальные проблемы - это необходимость создания инфраструктуры и достаточного количества мощностей, формирование качественных датасетов для обучения ИИ, а также подготовка ИИ-кадров с высокой квалификацией.

В новость внесена правка (17:16 мск) - передается с уточнением фамилии госминистра ОАЭ, правильно - Омар бен Султан аль-Улама.