"Фосагро" за 11 месяцев нарастила экспорт удобрений в Индию более чем в два раза

При этом объемы продаж в Индию в третьем квартале 2025 года возросли более чем в 12 раз к аналогичному периоду 2024 года, подчеркнул гендиректор компании Александр Гильгенберг

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Фосагро" по итогам января - ноября 2025 года увеличила поставки удобрений в Индию по сравнению с таким же периодом годом ранее в 2,3 раза, до 2,57 млн тонн, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Гильгенберг.

"Сегодня Индия - один из ключевых партнеров нашей компании. В 2024 году объемы поставок минеральных удобрений "Фосагро" в Индию превысили 1,3 млн тонн, что почти в три раза больше по сравнению с поставками 2021 года. Тенденция к динамичному увеличению экспорта нашей продукции в Индию сохраняется: за 11 месяцев 2025 года мы направили индийским партнерам 2,57 млн тонн удобрений, в 2,3 раза больше объема за аналогичный период прошлого года", - отметил он.

При этом объемы продаж в Индию в третьем квартале 2025 года возросли более чем в 12 раз к аналогичному периоду 2024 года, подчеркнул гендиректор.

На долю компании приходится свыше четверти всего индийского импорта фосфорсодержащих удобрений, отметил он. "Эти поставки помогают миллионам фермеров стабильно производить качественные продукты питания, гарантируя продовольственную безопасность страны", - добавил Гильгенберг.

По его словам, кроме удобрений для агросектора, компания наращивает экспорт технических фосфатов, используемых в промышленности. "Триполифосфат натрия, применяемый при производстве моющих средств, также стабильно поставляется в Индию. Перспективным направлением остается использование фосфогипса для производства строительных материалов, в частности - при дорожном строительстве. Это позволяет значительно снижать затраты и повышать прочность дорожного полотна", - сказал он.