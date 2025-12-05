Швеция прекратит помощь пяти странам ради поддержки Украины

Решение принято в отношении Танзании, Мозамбика, Зимбабве, Либерии и Боливии

СТОКГОЛЬМ, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло решение о прекращении помощи Танзании, Мозамбику, Зимбабве, Либерии и Боливии, оказывавшейся в целях их развития. Эти средства теперь пойдут на поддержку Украины, сообщил на пресс-конференции шведский министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Беньямин Дуса.

"Мы видим, что в следующем году Украину ждет множество испытаний. Жителей Украины ждет самая суровая зима с начала войны. Это решающий момент для истории Европы", - пояснил министр решение властей королевства.

Объем помощи, который должен был быть предоставлен этим пяти странам, должен был бы составить 700 млн крон ($74,39 млн) в 2026 году и 900 млн крон ($ 95,64 млн) в 2027-м. Государства не будут получать средства от Швеции после 31 августа 2026 года. Ожидается, что в результате перераспределения денег объем невоенной поддержки Украины со стороны королевства составит 2 млрд крон ($212,55 млн).

Ранее правительство Швеции заявляло, что бюджет помощи, оказывающейся в целях развития стран, в течение следующего года будет сокращен с 56 до 53 млрд крон (с $5,95 до $5,63 млрд). Правительство также закроет в Боливии, Либерии и Зимбабве шведские посольства, чья основная деятельность была сосредоточена на оказании помощи.