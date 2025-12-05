Netflix купит Warner Bros. вместе с HBO и HBO Max

Сделку могут закрыть в третьем квартале 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Mario Tama/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Американский стриминговый сервис Netflix приобретет киностудию Warner Bros., включая ее кино- и телестудии, а также стриминговые площадки HBO и HBO Max.

"Сделка объединила культовые франшизы и легендарные библиотеки Warner Bros. с ведущим развлекательным сервисом Netflix, создавая исключительное предложение для потребителей", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Netflix.

Сделка оценивается в $27,75 за акцию. Общая стоимость предприятия составляет примерно $82,7 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2026 года.

Netflix сохранит текущую деятельность Warner Bros.

Как ранее отмечало агентство Bloomberg, для Netflix это будет первая сделка такого масштаба. Компания не только получит доступ к продукции прямого конкурента HBO, в частности к сериалам "Клан Сопрано" и "Игра престолов", но и к библиотеке Warner Bros., среди прочего - к франшизе "Гарри Поттер", сериалу "Друзья".