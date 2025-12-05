Первый "Перекресток" с инновационной системой охлаждения открылся в Москве

Система позволяет минимизировать влияние на окружающую среду и снижать углеродный след

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Первый в России супермаркет "Перекресток" с технологией охлаждения без фреона открылся в Москве. Новая система поможет улучшить эксплуатационные характеристики оборудования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.

"Торговая сеть "Перекресток" запускает новый "Select Перекресток" с технологией охлаждения без фреона. Он стал первым в России супермаркетом с двухконтурной гликолевой системой, которая поможет улучшить эксплуатационные характеристики оборудования", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, новая система позволяет минимизировать влияние на окружающую среду и снижать углеродный след.

В новом "Select Перекресток" реализована система WaterLoop (дословный перевод - "водная петля") - альтернатива традиционным фреоновым системам для продуктового ретейла. Это решение хорошо подходит для среднетемпературных холодильников, которые используются для охлаждения готовой еды, напитков, фруктов и овощей, а также молочной продукции. Система абсолютно безопасна для людей и животных, а также имеет допуск до работы на пищевых производствах.

По словам представителей сети, новое холодильное оборудование работает на пропане, однако отвод тепла происходит не в торговый зал, а за пределы магазина.

В дальнейших планах компании - внедрение аналогичного решения и для низкотемпературного оборудования. Тестирование технологии планируется на шесть месяцев, после чего будет принято решение о дальнейшем расширении географии использования внедрении. В перспективе это решение позволит существенно сократить воздействие на окружающую среду и минимизировать риски, которые возникают при утилизации холодильного оборудования на фреоне, поделились в пресс-службе.