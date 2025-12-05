Балицкий: компании из ОАЭ планируют инвестировать в Запорожскую область

Губернатор региона отметил, что некоторые белорусские компании уже заходят в Запорожскую область напрямую

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Компании из Объединенных Арабских Эмиратов планируют начать работать в Запорожской области. Об этом на II Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Из крупных у нас заходят пока два серьезных инвестора из Арабских Эмиратов. Но пока сделка не подписана, мы не говорим о названии компаний <...>. Могу пока ее только анонсировать, что это серьезная группа предпринимателей из сельскохозяйственного сегмента. Кроме того, по инициативе МИД заходит иранская компания", - сказал он журналистам.

Он отметил, что остальные компании работают в Запорожской области через Москву.

"Мы работаем с Китаем, мы работаем с Беларусью, с Кыргызстаном, работаем с Азией, но пока что через компании [в Москве]", - подчеркнул Евгений Балицкий, добавив, что некоторые белорусские компании уже заходят в Запорожскую область напрямую.

II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум проходит в Москве 5 и 6 декабря. Участие в нем принимают более 1 тыс. инвесторов. На форуме планируется обсудить социально-экономический потенциал регионов Донбасса и Новороссии, представив конкретные инвестиционные предложения для развития регионов.