В Якутии в 2029 году запустят производство вольфрама и меди

Ожидаются инвестиции примерно в 75 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Единый производственный комплекс по добыче и переработке вольфрамовых и медных руд на Агылкинском месторождении планируется запустить в 2029 году. Об этом сообщил директор Якутского филиала компании "Полиметалл" Александр Акамов в ходе II Дальневосточного форума недропользования.

"Создание единого производственного комплекса по добыче и переработке вольфрамовых и медных руд месторождения Агылки. С 2029 года Агылки станут ключевым поставщиком вольфрамового концентрата в РФ", - следует из презентации Акамова.

Плановая производительность составит 3,7 тыс. тонн вольфрама в год, 9,8 тыс. тонн меди в год. Ожидаются инвестиции примерно в 75 млрд рублей, предполагаются 1,3 тыс. рабочих мест. Сроки реализации - 2025-2030 годы.

Уточняется, что ведутся геологоразведочные работы на участке для расширения минерально-ресурсной базы и получения исходных данных для подготовки технологического регламента переработки руд, разработки ТЭО. Также ведутся инженерные изыскания на участке Агылки, площадке фабрики, трассах автодороги и ЛЭП.

Агылкинское месторождение расположено на территории Томпонского района в Якутии.

В Якутске проходит II Дальневосточный форум недропользования. В форуме принимают участие ключевые промышленные компании Дальнего Востока, федеральные и региональные органы исполнительной власти, отечественные производители, научные, образовательные и финансовые учреждения. Главный организатор форума - Министерство промышленности и геологии Якутии при поддержке Роснедр и Минприроды России. Принимают участие свыше 500 человек.