Мантуров: товарооборот России и Индии может превысить $100 млрд

Это случится при общей работе на результат, отметил первый вице-премьер РФ

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Донат Сорокин/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия могут довести уровень двусторонней торговли до уровня свыше $100 млрд при условии совместной работы сторон на результат. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Отвечая на вопрос о перспективах достижения объема двусторонней торговли отметки в более $100 млрд к 2030 году, Мантуров заявил, что рассматривает эту цель "позитивно и реалистично", если будет вестись работа "ради этого результата".

"Настрой у индийских коллег есть, и у моих коллег по правительству, и в российском бизнесе он точно присутствует", - подчеркнул первый вице-премьер.