Крупные авиакомпании Китая продлили бесплатный возврат билетов в Японию

Период бесплатного возврата и обмена билетов на японском направлении продлен до 28 марта 2026 года включительно

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Три крупнейшие авиакомпании Китая - Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines - объявили о продлении периода бесплатного возврата и обмена билетов на японском направлении до 28 марта 2026 года включительно. Об этом сообщает финансовое издание Yicai.

Согласно уведомлениям перевозчиков, специальные условия распространяются на все рейсы, прибывающие в Японию, вылетающие из нее или совершающие там транзитную посадку.

Ранее льготная политика действовала до 31 декабря 2025 года. Решение о пролонгации принято на фоне сохраняющейся напряженности в двусторонних отношениях.