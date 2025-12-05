Депутат Рады Разумков: бюджет Украины на 2026 год может закончиться к февралю

По словам бывшего спикера Верховной рады, при этом власти планируют ввести дополнительные налоги и военный сбор в 5% "навсегда"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков считает, что проект бюджета Украины на 2026 год - это просто бумага, денег на вооружение и зарплаты военным может не хватать уже в феврале.

"Бюджет-2026: деньги только на бумаге, а реальные - только долги и дефицит! <...> В феврале нам может не хватать средств на вооружение, выплаты военным, пенсии, стипендии, зарплаты врачам и учителям", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Разумкова, у Украины нет никаких гарантий получения "репарационных кредитов" за счет замороженных в Европе российских активов, которые Еврокомиссия намерена экспроприировать для финансирования Киева. "Зато в бюджете $8 млрд от Международного валютного фонда (МВФ). Но они пойдут не на армию, пенсионеров, врачей или учителей, а на возврат предыдущих кредитов", - подчеркнул он. Парламентарий отметил, что при этом власти Украины планируют ввести дополнительные налоги и военный сбор в 5% "навсегда".

Рада 3 декабря приняла в целом проект бюджета Украины на 2026 год с рекордным для страны дефицитом в $47,5 млрд. За него голосовали преимущественно депутаты от правящей партии "Слуга народа". Оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" проголосовали против практически в полном составе (трое депутатов от "Европейской солидарности" воздержались).

Проект бюджета предусматривает в 2026 году доходы в размере 2,9 трлн гривен (около $69 млрд), а расходы - 4,9 трлн гривен (около $116 млрд). Дефицит бюджета в размере 2 трлн гривен ($47,5 млрд), что составляет около 18,4% ВВП, предполагается покрыть за счет займов и грантов, которые украинские власти ожидают от западных партнеров. При этом некоторые депутаты Рады отмечают, что у Киева нет гарантий со стороны Запада, что эти средства будут получены в необходимом объеме. Как заявил с трибуны Разумков, в бюджет заложена "дыра" в 1 трлн ($23,6 млрд). Дефицит бюджета на 2025 год составлял 1,55 трлн гривен ($39,5 млрд).

5 декабря министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что проектом бюджета не предусматривается повышение зарплат военнослужащим украинской армии. А секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко пояснил, что кабмину неоткуда взять деньги на увеличение денежного довольствия военнослужащим.