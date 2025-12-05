Мантуров: РФ может принять неограниченное число специалистов из Индии

Первый вице-премьер подтвердил, что в рамках российско-индийского саммита в Нью-Дели было подписано соглашение о мобильности рабочей силы

Редакция сайта ТАСС

© Елена Протопопова/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия в рамках соглашения о мобильности рабочей силы с Индией сможет принять неограниченное число специалистов из южноазиатской республики. Об этом сообщил ТАСС первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он подтвердил, что в рамках российско-индийского саммита в Нью-Дели было подписано соглашение о мобильности рабочей силы.

"Мы готовы принять неограниченное количество [индийцев]. Только для обрабатывающих отраслей промышленности нужно плюсом к существующему [числу] минимум 800 тыс. человек", - сказал он.

"А что касается, например, торговли, это еще порядка 1,5 млн человек. Сфера услуг, стройка. Я думаю, что у нас есть поле для сотрудничества", - сказал он.

При этом Мантуров отметил, что "это не произойдет за один год". "Рабочие места точно есть, с точки зрения времени, которое потребуется для, скажем так, адаптации и для принятия решений по сбору информации, кто и в какие сроки, к каким работодателям [будет направлен], на это потребуется время", - подчеркнул он.