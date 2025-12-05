Аксаков связал ослабление валютных ограничений со стабилизацией рынка

Взаиморасчеты с дружественными странами осуществляются практически в онлайн-режиме, отметил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ситуация на финансовом рынке полностью стабилизировалась, а взаиморасчеты с дружественными странами осуществляются практически в онлайн-режиме. Это создало возможности для отмены ЦБ ограничений, установленных в 2022 году, прокомментировал ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Сейчас ситуация полностью стабилизировалась на финансовом рынке. Взаиморасчеты осуществляются практически в онлайн режиме в очень короткие сроки, по крайней мере, с дружественными странами. Появилась возможность отменить ограничения, установленные в 2022 году", - сказал депутат.

Парламентарий отметил, что санкционное давление позволило найти новые варианты финансовых взаиморасчетов, в том числе с использованием современных цифровых технологий, и работа в этом направлении будет продолжена для ускорения и повышения качества расчетов без комиссий.

Банк России с понедельника, 8 декабря 2025 года, отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц - нерезидентов РФ из дружественных стран. Ранее действовало ограничение: через системы денежных переводов можно было переводить не более 10 тысяч долларов или эквивалента этой суммы в другой валюте в месяц. Граждане России и физические лица - нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.