Россия подготовит индийских специалистов для работы в полярных водах

Соответствующее соглашение заключили Минтранс РФ и министерство портов, судоходства и водных путей правительства Индии

Редакция сайта ТАСС

© Денис Кожевников/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия будет готовить индийских специалистов для работы в полярный водах. Соответствующий меморандум заключили Министерство транспорта РФ и Министерство портов, судоходства и водных путей правительства Индии в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в республику, сообщили в Минтрансе.

"Документ направлен на развитие и укрепление сотрудничества сторон в области торгового судоходства, а также на подготовку индийских специалистов для полярного плавания", - сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что подписание документа создает необходимую правовую основу для подготовки квалифицированных кадров.

"Данное сотрудничество не только расширяет взаимодействие между Россией и Индией в морской сфере, но и направлено на обеспечение безопасности судоходства, а также сохранение морской среды в особенно чувствительных арктических регионах Мирового океана", - прокомментировал подписанный документ глава Минтранса Андрей Никитин.

Развитие Северного морского пути ведется в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система".