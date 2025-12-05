Минторг США продлил на год отзыв экспортных привилегий у S7 Airlines

Продление этого распоряжения необходимо в общественных интересах для предотвращения неминуемого нарушения правил, говорится в извещении, размещенном в Федеральном реестре

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли США продлило на год действие распоряжения о временном отзыве экспортных привилегий у российской авиакомпании S7 Airlines. Об этом говорится в извещении, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Об отзыве на 180 дней экспортных привилегий у авиакомпании Минторг США объявил 24 июня 2022 года. Затем действие данных мер несколько раз продлевалось. В ноябре Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в данное ведомство, вновь подготовило запрос на продление ограничений. Он был одобрен.

"Продление этого распоряжения необходимо в общественных интересах для предотвращения неминуемого нарушения правил <...>", - приводится в материалах заявление помощника министра торговли США Дэвида Питерса. Ведомство уточняет, что не получило каких-либо возражений против продления действия мер в отношении российской авиакомпании. Позднее они могут быть вновь продлены.

В феврале 2022 года власти США ужесточили контроль в отношении продукции авиационной сферы, направляемой в Россию, и ввели новые требования к лицензированию определенных самолетов и запчастей. В результате любой самолет, выпущенный в Соединенных Штатах или в другом государстве с использованием более чем 25% компонентов американского производства, подлежит лицензированию, если такое транспортное средство предназначено для России.