Под Ярославлем запустили цех по производству моцареллы

Инвестиции в проект составили 460 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 декабря, /ТАСС/. Новый цех по производству моцареллы с объемом инвестиций 460 млн рублей запущен в Первомайском округе Ярославской области. Модернизация производства укрепляет позиции региона как одного из признанных центров сыроделия в России, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"В Первомайском округе запущен новый цех по производству моцареллы на сырзаводе "Пречистенский молочный продукт". Общий объем инвестиций - 460 миллионов рублей. Средства направлены на строительство современных производственных помещений и закупку оборудования", - сообщил Евраев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, расширение мощностей позволит предприятию увеличить объемы производства сырной продукции почти в два раза. "Предприятие уже является ключевым поставщиком моцареллы для крупных российских сетей пиццерий, и дополнительные объемы укрепят эти позиции и откроют возможности для выхода на новые рынки сбыта", - отметил Евраев.

Динамика развития предприятия отражает общий тренд роста в региональной сыродельной отрасли. Только за одиннадцать месяцев 2025 года на заводе произведено более 15 тыс. тонн сырной продукции. В целом в регионе сегодня работают более 20 сыродельных предприятий, совокупный объем производства которых за последние три года удвоился.

"Такой рост - это результат системной работы, включающей привлечение инвестиций, реализацию современных проектов и всестороннюю поддержку отрасли как на региональном, так и на федеральном уровне", - подчеркнул Евраев.