Сальдо отметил потенциал развития логистической отрасли в Херсонской области

Также в регионе продолжается активная работа по восстановлению портовой инфраструктуры

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Географическое положение Херсонской области создает в регионе "транзитную зону", развитие которой может быть использовано для масштабирования логистической отрасли. Такое мнение в ходе II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ) выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Конечно, [регион] - это транзитная территория, потому что через Херсонскую область проходит сухопутный коридор, соединяющий нас с Крымом, с полуостровом. И, естественно, это направление тоже нужно развивать и использовать в логистическом бизнесе, потому что, в том числе, логистика связана с транспортными узлами, это морские порты", - сказал он.

Кроме того, Сальдо напомнил, что в регионе продолжается активная работа по восстановлению портовой инфраструктуры. "Морские порты Скадовска, Геническа - пока что они еще "стоят" из-за безопасности, которая необходима для судов, <…> но наступит мирное время. Мы уже сейчас планируем запуск обоих портов и, конечно же, запуск всей портовой инфраструктуры, которая расположена на Днепре. <…> Это направление тоже будет востребовано, плюс судостроение", - добавил губернатор

Сальдо также отметил, что Херсонская область имеет потенциал и для развития туристической отрасли и курортного бизнеса. "Крым - наш сосед, и мы ни в коем случае не пытаемся в этом курсе создать конкуренцию. У нас в Херсонской области есть свои более 300 км чистейших белоснежных пляжей, в Крыму есть свои. А вместе все это - Южная Россия", - сказал он.

II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум (ТИЭФ) проходит в Москве 5 и 6 декабря. Участие в нем принимают более 1 тыс. инвесторов. На форуме планируется обсудить социально-экономический потенциал регионов Донбасса и Новороссии, представив конкретные инвестиционные предложения для развития регионов.