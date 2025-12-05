В Ивановской области определили лучших региональных экспортеров 2025 года

Самой экспортно-ориентированная компанией стало ООО "НАК"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Лучших экспортеров Ивановской области 2025 года определили на площадке "Нейрософт", самой экспортно-ориентированная компанией стало ООО "НАК". Об этом сообщили в пресс-службе правительстве региона.

Награда "Экспортер года" ежегодно присуждается компаниям, которые достигли наибольших успехов в развитии несырьевого экспорта неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.

"По итогам рассмотрения заявок от участников конкурса "Экспортер года" члены экспертной комиссии определили победителей в 10 номинациях. Самая экспортно-ориентированная компания - ООО "НАК", самая широкая география экспорта - у компании ООО "Полимерсбыт", в номинации "Женский экспорт" победило ООО "Эве-сприн Девелопмент" (генеральный директор Петряевская Мария), ООО "Решке Рус" - экспортер года в сфере машиностроения, ООО "ПКФ "Тринити", - экспортер года в сфере промышленности, ООО "Текстиль - Лайт" - экспортер года в сфере легкой промышленности, ООО "ПКФ "Суконная фабрика" - экспортер года в сфере электронной торговли, ООО "Стандартпласт Импэкс" получило награду за самую длительную историю экспорта, ООО "Ультрастаб" удостоено звания "Знак качества" ООО "Авенсон" получило награду в номинации "Прорыв года", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя облправительства Юлия Васильева отметила значительный вклад ивановских предприятий в развитие экспортного потенциала региона. "За 11 месяцев 2025 года компании Ивановской области заключили более 160 экспортных контрактов. Общий объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего бизнеса региона превысил 3,5 млн долларов. Продукция наших предприятий успешно поставляется в страны Европы, Азии и СНГ - и это результат синергии бизнеса и государственных мер поддержки", - добавила она.

По словам директора Центра "Мой бизнес" Ирины Корниловой, в 2025 году на конкурс поступило рекордное количество заявок - 91. "Наибольшей популярностью среди местных экспортеров в 2025 году пользовались международные, межрегиональные и реверсные выставочно-ярмарочные мероприятия - в них приняли участие более 80 предприятий региона", - добавила Корнилова.